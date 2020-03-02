Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

Rus savaş uçakları, gün boyu İdlib'de cephe hatları ve bazı sivil yerleşimlere saldırdı. Bombardımanlarda Fua beldesinde bulunan sivil yerleşimler de vuruldu.

Fua'da ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, çok sayıda sivil ise yaralandı.

Temmuz 2018'de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki siviller tahliye edilmişti. Esed rejimi de bu tahliyelere karşılık Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgelerinde kuşatmada tuttuğu ya da alıkoyduğu binlerce sivilin İdlib'e geçişine izin vermişti. İdlib'e gelen sivillerden bir bölümü Fua beldesine yerleşmişti.