Rus silahlı yolcu uçağı indirdi

Moskova'ya giderken sarhoş ve silahlı bir yolcunun "Afganistan'a çek" talebiyle güzergah değiştiren uçak, iniş yaptı.

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ndeki Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı yolcu uçağı, yön değiştirmiş, olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Uçağın silahlı ve sarhoş bir yolcu yüzünden indiği açıklandı. Yetkililer, 42 yaşında Pavel Ş. isimli sarhoş ve silahlı bir yolcunun uçağın Afganistan'a uçurulmasını istediğini ve tartışma çıkardığını ifade etti. Mürettebatın güzergahın değiştirilmesini isteyen yolcuyu ikna ettiği belirtildi.

Havayolu firması Aeroflot konuyla ilgili resmi açıklama yapmazken bir yetkili, "Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA