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  3. Rus sosyal medya fenomeni Tanechka Ozolina motosikletiyle Trabzon'da

Rus sosyal medya fenomeni Tanechka Ozolina motosikletiyle Trabzon'da

Sosyal medyada büyük bir kitlesi olan Rus Tanechka Ozolina motosikletiyle Trabzon'a geldi ve yol tarifi sordu. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
02 Kasım 2019 Cumartesi 12:54

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