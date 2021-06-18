Rusya Başbakan Yardımcısı Glikova uçuş yasağına ilişkin açıklamada bulundu. Glikova'nın açıklaması sonrası Rus turist gelecek mi 2021? | Rusya uçuş yasağı kalktı mı? | Rusya uçuş yasağı son dakika gelişmesi merak konusu oldu. İşte ayrıntılar

RUSYA TURİST GELECEK Mİ 2021?

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.Buna göre; bu yaz Rus turistler Türkiye'ye gelebilecek.

RUSYA UÇUŞ YASAĞI KALKTI MI?

Rusya Başbakan Yardımcısı Glikova yaptığı açıklamada "Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA UÇUŞ YASAĞI SON DAKİKA

Moskova'da açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türk yetkililerin, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin bir rehber hazırladığını ifade etti.

Golikova, yaptığı açıklamada "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya, 15 Nisan’da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek yetkililerden koronavirüs önlemleri hakkında bilgi almıştı.