Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!

Alanya'da 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılacak Rus turist ailenin tavırlarından şüphelenmesi üzerine bavulları açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda malzeme olduğunu gördü.

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Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelden ayrılmak üzere olan Rus turist aileni valizinden otele ait çok sayıda malzeme çıktı.

Alanya'da 5 yıldızlı bir otelin görevlileri tatili bitip otelden ayrılacak Rus turist ailenin tavırlarından şüphelendi.

Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!

Turistlerden bavulları açmasını isteyen görevliler içinde otele ait çok sayıda malzeme olduğunu gördü. Bavullarda yapılan aramada; şampuan, sabun, bez terlik, kahvaltılık küçük reçel, bal kutuları, kuruyemiş ve su şişeleri ve otelin çeşitli ürünleri çıktı.

Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!

İki poşet dolusu lokum peroneli şoke etti. Bazı personel, 'pazar yerini geçmiş burası' sözleriyle tepkisini dile getirdi. Otel yönetimi turistlerden şikayetçi olmadı, ürünlerini geri aldı. Turistlerin valizlerinden çıkan malzemeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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