Rus turistlerin kaplıca ilgisi arttı

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Yalova'daki kaplıcalara Rus turistlerin ilgisi arttı.

Milattan önce 2000'deki büyük deprem sonucunda ortaya çıktığı bilinen ve tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan termal su kaynakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Romatizma ve metabolizma hastalıkları, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, ortopedik operasyonlar sonrası, deri hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kadın hastalıkları, fonksiyonel rahatsızlıkları olanlar şifa bulmak için Yalova'ya geliyor.

Termal'i şifa ve dinlenme yeri olarak değerlendiren turistler de günübirlik ve konaklamalı tatillerle sıcak suyun keyfini çıkarıyor.

- "Yüzde 20-25 bir artış"

Sağlık Bakanlığına ait Termal Kaplıcaları İşletmesi Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılını yoğun bir şekilde geçirdiklerini anlattı.



Tesislerinde geçen yıl en fazla 3 bin 500 Rus turistin konakladığını aktaran Gürbüzoğlu, Rusları, Orta Doğu ülkelerinde gelen 2 bin 500 turistin takip ettiğini söyledi.

Ümit Gürbüzoğlu, yabancı turist sıralamasında 3'üncü sırada 1500 turistle Kuzey Avrupa ülkelerinin bulunduğunu ifade ederek, günübirlik gelen yabancı ziyaretçiler arasında da 52 bin kişiyle Rus turistlerin ağırlığının görüldüğünü kaydetti.

Geçen yılı 40 bin konaklama, 650 bin günübirlik ziyaretçi ile kapattıklarını belirten Gürbüzoğlu, şöyle devam etti:

"Tesisimize Rusya'dan gelen misafirlerimizin ilgisi çok büyük. Bir önceki sene, geçen yıla göre yüzde 20-25 bir artış gözlüyoruz. Özellikle kış aylarında kaplıca turizmi çok revaçta. Kar altında açık havuza girmek çok büyük bir keyif. 2020 yılında da bu sayının artmasını bekliyoruz. Rus turistlerimizin günübirlik gelişleri de hamam, havuzdan yararlanmaları da otel konaklamaları da arttı. Geçen haftalarda Rusya'dan misafirlerimiz geldi. Gazete ve dergilerde köşe yazarları olan gezi rehberleri geldiler ve burayı gezip çok beğendiler. Şimdi makalelerinde bize yer veriyorlar. Bu da bize gelen misafirlerimizin artmasında etkili oldu. Rusya, Ukrayna, Kırım, Türkmenistan, Özbekistan, Türk cumhuriyetlerinden gelenlerimiz var. Orta Doğu'dan İran, Irak özellikle."

Rus turist Valeriya Dobrotina da Termal ilçesine ilk kez geldiğini belirterek, "Daha önce burayı internet ve sosyal medyadan duydum. Arkadaşlarım geldi, arkadaşlarım buraya gelmem için tavsiyede bulundu, onun üzerine geldim ve çok beğendim. Buraya bir daha gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kristina Basinskaya ise Termal'in doğasını çok beğendiğini ve kaplıca sularından faydalandığını kaydetti.



Kaynak: AA