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  3. Rus uçaklarından Halep’e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarından Halep’e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Rus uçaklarından Halep’e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep'in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Rus uçaklarından Halep’e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Rus uçaklarından Halep’e saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İHA

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