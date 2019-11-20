Rus uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 3 ölü

Rus uçakları İdlib'in güneyinde Maarat el-Numan bölgesini vurdu. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı.

Rus uçakları İdlib'in güneyinde Maarat el-Numan bölgesine hava saldırısı düzenledi. Sivil bölgelerin hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için olay yerine sevk edildi.

Kaynak: İHA