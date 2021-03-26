Rus uzmanlar açıkladı! İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonları virüsü ne kadar etkiliyor?

Koronavirüsün mutasyona uğraması bilim dünyasını harekete geçirdi. Tüm dünyada aktif bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Bilim insanlarının araştırmaları sayesinde virüsle ilgili her geçen gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Son olarak İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonları hakkında yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre bu mutasyonlar, virüs genomunun yalnızca binde birini etkiliyor.

RUS UZMANLAR AÇIKLADI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, yürütülen araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Açıklamalara göre İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonlarının virüs üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığı kaydedildi. Rus uzman, koronavirüsün genomunun çözüldüğünü ifade etti.

Gorelov, "Bilinen 30 bin sekans var, ‘Güney Afrika’ ve ‘İngiliz’ mutasyonları 30 binde sadece 30 değişiklik içeriyor ve bunlar virüsün genomu üzerinde önemli bir etkiye sahip değil" dedi. Gorelov sözlerinin devamında, Rusya’da şu ana kadar çoğunluğu nötr olan 8 bin 500’den fazla mutasyon kaydedildiğini belirtti.