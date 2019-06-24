Rus ve Mısırlı dışişleri bakanları bir araya geldi

MOSKOVA (İHA) – Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Moskova'da bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Lavrov, Moskova'nın Körfez bölgesinde güvenlik sağlamak amacıyla İran ile Arap ülkeleri arasındaki diyalogu desteklediğini söyledi. Lavrov, "İran meselesinin sadece Suriye'deki durum açısından değil, bölgedeki durum açısından ve coğrafi boyutta en başta ABD ve İsrail'i endişelendirdiği düşüncesindeyiz. Suriye'yi, İran ile İsrail arasındaki çatışma alanına dönüştürme yönündeki girişimler krizi derinleştiriyor" dedi. Lavrov, Basra Körfezi'ndeki krizin sadece diyalog yoluyla çözülebileceğini vurguladı.

"Filistin görüşümüz aynı"

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ABD'nin düzenleyeceği Bahreyn Çalıştayını boykot etmediklerini belirterek Mısır'ın İsrail-Filistin çatışmasına çözüm bulmak için çalışan tüm taraflara destek vermeye istekli olduğunu belirtti. Şükri, 1967'den beri Filistin meselesinin çözümü için başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulması planına sadık olduklarının altını çizdi.

Toplantıda iki bakan, ikili işbirliğini de görüştü. Şükri, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha önce görülmemiş düzeye getirecek, Süveyş Kanalı yakınına inşa edilecek Rus sanayi bölgesi önemli olduğunu vurguladı.

Lavrov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki Ekim ayında Soçi'de iki ülkenin devlet liderlerinin başkanlığında yapılması planlanan Rusya-Afrika zirvesinin hazırlıklarının görüşüldüğünü de açıkladı.

Kaynak: İHA