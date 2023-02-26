Rushine De Reuck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rushine De Reuck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rushine De Reuck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rushine De Reuck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rushine De Reuck 9 Şubat 1996 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rushine De Reuck Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Rushine De Reuck, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rushine De Reuck'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rushine De Reuck Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rushine23_rd3/

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Rushine De Reuck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rushine De Reuck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Rushine De Reuck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rushine De Reuck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paços F. U19

1 Temmuz 2015 yılında Milano United

1 Temmuz 2017 yılında Maritzburg Utd.

30 Ocak 2021 yılında Sundowns

Rushine De Reuck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rushine De Reuck şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Rushine De Reuck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 3 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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