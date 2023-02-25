Ruslan Abyshov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Abyshov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Abyshov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Abyshov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Abyshov 10 Ekim 1987 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ruslan İbrahim Abışov şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Abyshov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Abyshov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruslan Abyshov'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Abyshov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ruslanabishov/

http://m.facebook.com/ruslanabishovofficial/?_rdr

Haberin Devamı

Ruslan Abyshov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Abyshov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Abyshov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Abyshov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2012 yılında Hazar Lenkeran

26 Şubat 2013 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2014 yılında FK Qabala

30 Haziran 2015 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2015 yılında Hazar Lenkeran

15 Eylül 2015 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2016 yılında Inter Baku

12 Ocak 2017 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Zira FK

Ruslan Abyshov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Abyshov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.