Ruslan Banzaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Banzaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Banzaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Banzaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Banzaru 18 Mayıs 2002 tarihinde Lăpușna şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ruslan Bânzaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Banzaru Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruslan Banzaru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ruslan Banzaru'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Banzaru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruslan7_rmd/

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Ruslan Banzaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Banzaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Banzaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Banzaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2021 yılında Petrocub

Ruslan Banzaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Banzaru şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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