Ruslan Chelari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Chelari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Chelari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Chelari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Chelari 27 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Chelari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triumph Arena yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Chelari'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruslan Chelari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ruslyk_21/

Ruslan Chelari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Chelari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Chelari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Chelari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında CSF Speranta

28 Temmuz 2021 yılında Foresta Suceava

4 Temmuz 2022 yılında FC Bălți

Ruslan Chelari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Chelari şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruslan Chelari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Succes

Moldova U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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