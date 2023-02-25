Ruslan Haciyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Haciyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Haciyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Haciyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Haciyev 26 Mart 1998 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ruslan Ramiz oğlu Hacıyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Haciyev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Ruslan Haciyev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Haciyev'nin FK Sabail ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Haciyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Haciyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Haciyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Haciyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Sabail 2

30 Haziran 2019 yılında Qarabag U19

1 Temmuz 2019 yılında Karabağ

1 Ocak 2020 yılında FK Sabail

30 Haziran 2020 yılında Karabağ

21 Ağustos 2020 yılında FK Sabail

30 Haziran 2021 yılında Karabağ

11 Ağustos 2021 yılında FK Sabail

30 Haziran 2022 yılında Karabağ

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

30 Haziran 2024 yılında Karabağ

Ruslan Haciyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Haciyev şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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