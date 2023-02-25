Ruslan Khadarkevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Khadarkevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Khadarkevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Khadarkevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Khadarkevich 18 Haziran 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Хадаркевич Руслан Исаакович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Khadarkevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Ruslan Khadarkevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslan Khadarkevich'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslan Khadarkevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khadarkevich_r4

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Ruslan Khadarkevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Khadarkevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruslan Khadarkevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Khadarkevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Slavia

1 Ocak 2015 yılında Smolevichi

1 Ocak 2017 yılında Slavia

11 Temmuz 2019 yılında Soligorsk

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Ruslan Khadarkevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Khadarkevich şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ruslan Khadarkevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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