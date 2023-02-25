Ruslan Myalkovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Myalkovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Myalkovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Myalkovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Myalkovskiy 7 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мялковский Руслан Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Myalkovskiy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Dzerzhinsk futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Dzerzhinsk takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Myalkovskiy'nin Arsenal Dzerzhinsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruslan Myalkovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Myalkovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Myalkovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Myalkovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

Ruslan Myalkovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Myalkovskiy şuan Arsenal Dzerzhinsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruslan Myalkovskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Brest U15Rukh Brest U16

Belarus U17 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U16 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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