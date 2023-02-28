Ruslan Roziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Roziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Roziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Roziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Roziev 10 Kasım 2002 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Руслан Гелдимуратович Розиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Roziev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Ruslan Roziev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Roziev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruslan Roziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Roziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Roziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Roziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pakhtakor U21

5 Mart 2021 yılında Neftchi

15 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor U21

16 Temmuz 2021 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2021 yılında Pakhtakor U21

1 Ocak 2022 yılında Pakhtakor

Ruslan Roziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Roziev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ruslan Roziev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pakhtakor U21

Özbekistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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