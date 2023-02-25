Ruslan Suleymanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslan Suleymanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslan Suleymanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslan Suleymanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslan Suleymanov 31 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ruslan Süleymanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslan Suleymanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ruslan Suleymanov'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruslan Suleymanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslan Suleymanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslan Suleymanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslan Suleymanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Kapaz 2

1 Eylül 2022 yılında Kapaz PFK

Ruslan Suleymanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslan Suleymanov şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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