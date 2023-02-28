Ruslanbek Jiyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruslanbek Jiyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruslanbek Jiyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruslanbek Jiyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruslanbek Jiyanov 5 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Русланбек Жиянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruslanbek Jiyanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Ruslanbek Jiyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ruslanbek Jiyanov'nin FC Olympic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruslanbek Jiyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruslanbek Jiyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruslanbek Jiyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruslanbek Jiyanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Olympic

10 Şubat 2023 yılında Pari NN

11 Şubat 2023 yılında FC Olympic

30 Haziran 2023 yılında Pari NN

Ruslanbek Jiyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruslanbek Jiyanov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ruslanbek Jiyanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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