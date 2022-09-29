Ruslar Gürcistan'a akın etti! 200 binden fazla Rus vatandaşı Gürcistan'a yerleşti

Rusya’da 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Ruslar Gürcistan sınırına akın etti. Gürcistan muhalefeti, 200 binden fazla Rusya vatandaşının Gürcistan'a yerleştiğini öne sürdü.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ruslar Gürcistan'a akın etti! 200 binden fazla Rus vatandaşı Gürcistan'a yerleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül’de ilan ettiği kısmi seferberliğin ardından silahaltına alınmak istemeyen Rusların komşu ülkelere kaçışları sürüyor.

RUSLAR BİSİKLETLE SINIRI GEÇİYOR

Vizesiz geçiş ve yakınlık nedeniyle Ruslar tarafından en çok tercih edilen Gürcistan’ın Rusya sınırında yoğunluk devam ediyor. Yukarı Lars Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, saatlerce kuyrukta beklemek istemeyenler bisikletlerle veya yaya olarak sınırı geçiyor.

Ruslar Gürcistan'a akın etti! 200 binden fazla Rus vatandaşı Gürcistan'a yerleşti

GÜRCİSTAN MUHALEFETİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gürcistan muhalefeti, 200 binden fazla Rusya vatandaşının Gürcistan'a yerleştiğini ve bunun önemli bir demografik değişime neden olduğunu öne sürerek, hükümeti Gürcistan topraklarının yüzde 20’sini işgal eden düşman bir ülkenin vatandaşlarına kucak açmakla suçluyor.

Ruslar Gürcistan'a akın etti! 200 binden fazla Rus vatandaşı Gürcistan'a yerleşti

78 BİN 742 RUS VATANDAŞI ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 10 günde Gürcistan'a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaptığı, 62 bin 120 Rusya vatandaşının ise Gürcistan’dan çıkış yaptığı bildirildi.

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