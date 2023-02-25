Rustam Ahmadzada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Ahmadzada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Ahmadzada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Ahmadzada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Ahmadzada 25 Aralık 2000 tarihinde Burtyn, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Rüstəm Aləm oğlu Əhmədzadə (ukr. Ахмедзаде Рустам Аламович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Ahmadzada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Rustam Ahmadzada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rustam Ahmadzada'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rustam Ahmadzada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Ahmadzada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Ahmadzada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Ahmadzada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Oleksandria U19

1 Ocak 2018 yılında Kolos U19

1 Temmuz 2019 yılında Kolos II

20 Şubat 2020 yılında Podillya Kh.

30 Haziran 2020 yılında Kolos II

10 Temmuz 2020 yılında FK Minaj

1 Ocak 2022 yılında Karabağ

5 Temmuz 2022 yılında Zira FK

30 Haziran 2023 yılında Karabağ

Rustam Ahmadzada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Ahmadzada şuan Zira FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rustam Ahmadzada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zirka Kyiv

Azerbaycan takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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