Rustam Samiqullin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustam Samiqullin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustam Samiqullin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustam Samiqullin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustam Samiqullin 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Samiqullin Rüstəm şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustam Samiqullin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rustam Samiqullin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rustam Samiqullin'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rustam Samiqullin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustam Samiqullin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustam Samiqullin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustam Samiqullin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Sabail 2

1 Temmuz 2020 yılında Sabah FK

Rustam Samiqullin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustam Samiqullin şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Rustam Samiqullin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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