Rustamkhon Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustamkhon Azimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustamkhon Azimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustamkhon Azimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustamkhon Azimov 27 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustamkhon Azimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rustamkhon Azimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rustamkhon Azimov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rustamkhon Azimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustamkhon Azimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rustamkhon Azimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustamkhon Azimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında L. Tashkent U21

19 Şubat 2021 yılında Turon II

1 Ocak 2022 yılında FK Turon

Rustamkhon Azimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustamkhon Azimov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.