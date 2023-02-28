Rustamzhon Abdukhamidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustamzhon Abdukhamidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rustamzhon Abdukhamidov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rustamzhon Abdukhamidov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rustamzhon Abdukhamidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustamzhon Abdukhamidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rustamzhon Abdukhamidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustamzhon Abdukhamidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustamzhon Abdukhamidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustamzhon Abdukhamidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustamzhon Abdukhamidov 7 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Рустамжон Абдуҳамидов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustamzhon Abdukhamidov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFL-Taschkent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rustamzhon Abdukhamidov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rustamzhon Abdukhamidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustamzhon Abdukhamidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Rustamzhon Abdukhamidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustamzhon Abdukhamidov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

Rustamzhon Abdukhamidov kimdir

Rustamzhon Abdukhamidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustamzhon Abdukhamidov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rustamzhon Abdukhamidov nereli

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