Rustem Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustem Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustem Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rustem Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rustem Hoxha 4 Temmuz 1991 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rustem Hoxha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Rustem Hoxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rustem Hoxha'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rustem Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rustem Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rustem Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rustem Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2008 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2010 yılında KF Teuta

16 Ocak 2013 yılında KS Luftëtari

30 Haziran 2013 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2017 yılında FK Kukësi

23 Ağustos 2018 yılında FC Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

29 Temmuz 2021 yılında FC Ballkani

Rustem Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rustem Hoxha şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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