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Rüstem Kabil'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Eski ilçe Başkanı Rüstem Kabil’in tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat eden annesi Şerife Kabil, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılım büyük olduğu gözlemlendi.

Rüstem Kabil'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti eski ilçe başkanı Rüstem Kabil’in rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören annesi Şerife Kabil, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şerife Kabil’in cenaze töreni, ikindi vakti Pendik Sahil Camii’nde yapıldı. Rüstem Kabil taziyeleri Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte kabul etti.  

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Ak Parti ilçe başkanı Ali Şirin, diğer siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şerife Kabil, kılınan cenaze namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

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