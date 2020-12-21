Rüstem Kabil'in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti Pendik ilçe başkanı Rüstem Kabil’in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın hayatını kaybetti.
AK Parti Pendik ilçe başkanı Rüstem Kabil’in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın korona virüse yenik düştü. Haydarpaşa numune hastanesi yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki İsmail Hakkı Aydın, bu gece yarısı solunum yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybederek hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi bu gün içinde kılınıp aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.
Bölge Gündem Gazetesi olarak merhum amcamız İsmail Hakkı Aydın'a Allah'tan rahmet, başta AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil olmak üzere tüm Aydın ailesi fertlerine başsağlığı dileriz..