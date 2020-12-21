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  3. Rüstem Kabil'in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın koronavirüsten hayatını kaybetti

Rüstem Kabil'in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın koronavirüsten hayatını kaybetti

AK Parti Pendik ilçe başkanı Rüstem Kabil’in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın hayatını kaybetti.

Rüstem Kabil'in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın koronavirüsten hayatını kaybetti

AK Parti Pendik ilçe başkanı Rüstem Kabil’in kayınpederi İsmail Hakkı Aydın korona virüse yenik düştü.  Haydarpaşa numune hastanesi yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki İsmail Hakkı Aydın, bu gece yarısı  solunum yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesini kaybederek hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi bu gün içinde kılınıp aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi.

Bölge Gündem Gazetesi olarak merhum amcamız  İsmail Hakkı Aydın'a  Allah'tan rahmet, başta AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil olmak üzere tüm Aydın ailesi fertlerine başsağlığı dileriz..

 

 

 



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