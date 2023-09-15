Rüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) sergilerine devam ediyor. Bu ay Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda yapılan sergide Gülüzar Çevik'in Lâlezâr isimli çini sergisi görücüye çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Rüstem Paşa Camii’nin laleleri Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sergilendi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) sergilerine devam ediyor. Bu ay Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda yapılan sergide Gülüzar Çevik'in Lâlezâr isimli çini sergisi görücüye çıktı. Sanatçı, Rüstem Paşa Camii çinilerinde yer alan lale detaylarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Her ay sanatçıları ve eserlerini Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda meraklılarıyla buluşturan İstanbul Ticaret Odası, bu ay da çini sanatçısı Gülüzar Çevik'in çini sergisini görücüye açtı. Rüstem Paşa Camii'nin lalelerini çizen sanatçı toplamda 66 laleyi ele aldı. Son çalışması olan 66 lalenin bir arada bulunduğu tabloda büyük ilgi gördü. Toplamda 80 farklı çini sanatının yer aldığı serginin açılışını İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve sanatçı Gülüzar Çevik de katıldı. Sergi 14-30 Eylül tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Hünkar Kasrımız çininin asıl yeridir"

Bu ay çok değişik yönlü bir sanatçıyla birlikte olduklarını belirten İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, "Gülüzar Çevik hanımefendi çok genç bir sanatçımız. Genç yaşta bu kadar fazla eseri çıkarabilmesi bizi şaşırttı. Yaptığı faaliyetler literatüre geçen çalışmalar. Yeni Cami Hünkar Kasrımızda eserlerini sergilememizin ayrı bir manası var. Hünkar kasrımız çininin asıl yeridir. Yeni camii de çini örneklerinde bolca görebilirsiniz" dedi.

"Toplamda 66 laleyi çizdim"

Sanatçı Gülüzar Çevik, "Bu günü çok hayal etmiştim, sonunda oldu. Rüstem Paşa Camii ile alakalı lale çinilerim bulunuyor. Bu camiinin birçok çinisi çalınmış durumda. Toplamda 41 lalesiyle ünlü bir cami. Çalışmamda toplamda 66 laleye ulaştım. Bu lalelerin hepsi de birbirinden farklı. Bütün çizdiğim laleleri en son büyük bir panoda topladım ve 66 laleyi tek bir tabloda sergiledim. Eser isimlerinin büyük bir kısmının Lale Devri'nde farklı çeşitlerdeki lalelere verilen isimlerden ilham alarak koydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
ZUCHEX fuarında tencerelerle bateri şovu
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Gıda Sektörü GSO’da bir araya geldi
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Halı tarlalarında güneşin soldurduğu milyonluk halıların hasatı başladı
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye AB’den inovasyon ödülü
Son Haberler
Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!
Kız kardeşler mahalle ortasında saç saça birbirine girdi! Mahalle karıştı!
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli Büyükşehirden esnaf odalarına dev destek
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Denizli’nin iklimlendirme sektörü ihracatı yüzde 120’nin üzerinde arttı
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Avrupa’nın otoyol standartları Türkiye’de belirleniyor
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Kütahya’nın meşhur ’Terziler kavunu’ tezgahlardaki yerini aldı
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Genç mühendis adayları, elektrik üretimini yerinde inceledi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yetkilileri ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!