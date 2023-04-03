Rustu Erdogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rustu Erdogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rustu Erdogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rustu Erdogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rustu Erdogan 3 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rustu Erdogan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AKA Red Bull Salzburg U18 futbol takımında oynamaktadır. AKA Red Bull Salzburg U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rustu Erdogan'nin AKA Red Bull Salzburg U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rustu Erdogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rustu Erdogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U15
1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U16
1 Temmuz 2022 yılında AKA Salzb. U18
Rustu Erdogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rustu Erdogan şuan AKA Red Bull Salzburg U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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