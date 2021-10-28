Rüsva ne demek, TDK'ya göre Rüsva kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rüsva ne demek? Rüsva TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rüsva kelimesi. Peki rüsva ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rüsva nedir, rüsva kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RÜSVA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rüsva kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rüsva kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre rüsva kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayıplanacak durumda olan, rezil

