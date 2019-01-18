Rüşvetle vize veren Belçikalı Meclis Üyesi gözaltına alındı

Suriye kökenli Hristiyan göçmenlere para karşılığında vize verdiği ortaya çıkan Belçikalı Yeni Flaman İttifakı Partili (N-VA) Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam gözaltına alındı.

Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (NVA) Mechelen şehri Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın Suriyeli Hristiyan göçmenlere para karşılığında insani vize sağladığı ortaya çıkmıştı. Yapılan soruşturmanın sonucunda Kucam gözaltına alındı. Anvers Bölge Savcılığı tarafından gözaltına alınan Kucam'ın, insan kaçakçılığına yardımın yanı sıra rüşvet ve haraç almak suçlarından da yargılanacağı bildirildi. Alınan bilgilere göre Kucam'ın, yasadışı göçmenlere vize sağlama karşılığında 2 bin ila 10 bin euro arasında değişen rakamlar talep ettiği bildirildi. Yaklaşık 207 kişiye rüşvet karşılığı insani vize verildiği tespit edildi.

Eski Göç Bakanı, Federal Mecliste soruları cevapladı

Gözaltı kararının ardından tüm gözler, N-VA Partisi ile Eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken'a çevrildi. Belçika Federal Meclis oturumunda, Mechelen Belediyesi N-VA Partili Meclis Üyesi Melikan Kucam'ın binlerce euro istediği insani vize davası hakkında birçok kritik soru soruldu. Eski Göç Bakanı Theo Francken ise olaylardan habersiz olduğunu iddia etti. Kendisiyle beraber çalışan her kişinin yaptığı usulsüzlüklerden haberi olamayacağını açıkladı.

"Göç Bakanı göz yumdu"

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grup Başkanı Wouter De Vriendt, Francken'in bakanlıktan istifa etmesinin sebebinin aslında yolsuzluk soruşturmasından haberdar olmasından kaynaklandığını söyledi. Vriendt, Eski Göç Bakanının temize çıkmak için istifa ettiğini söyleyerek, "Franckn, rüşvet karşılığı insanlık vizesi sağlanmasına öncülük etti. Yolsuzluğu fark etmesine rağmen şey yapmadı, polise gitmedi ve tedbir almadı ya da hiç önemsemedi" ifadelerini kullandı.

Rüşvetle vize dağıttılar, yasal yoldan gelen Müslümanlara karşı çıktılar

Sp.a (Sosyalist) Partili Milletvekili Monica De Coninck, N-VA partisinin Müslüman göçmenlere karşı olmasına rağmen Hristiyan göçmenleri kaçak yoldan ülkeye sokmasına dikkat çekti. Coninck, "Bu vizelerin kime dağıtıldığını bilmiyoruz. Bir yandan Müslüman göçüne karşı çıkıyorsun diğer yandan çifte standart bir tutum sergileyerek Irak ve Suriye'den insani vize ile yüzlerce kişinin Belçika'ya gelişini sağlıyorsunuz. Bir de bunanla övünebiliyorsunuz" dedi.

Göç Bakanlığında çalışan 7 yetkilinin de vize sahtekârlığına karıştığı iddia ediliyor. Yeni atanan Göç Bakanı Maggy de Block ise vize almak için ödeme yapanların oturma izinlerini kaybetmeyeceklerini açıkladı. Bakan de Block, "Bu insanlar benim için öncelikle savaş kurbanı. Başkalarının işlediği suçlar yüzünden bu kurbanları cezalandırmak istemiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA