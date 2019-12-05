Rusya, 2020’de Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya hazır

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, 2019 değerlendirmesi ve 2020 hedefleriyle ilgili açıklamalarında önemli mesajlar verdi. Medvedev, "Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi ikili bir yol üzerinde yürütmeye hazırız" dedi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rus Devlet Televizyonu'nda 2019 yılı ile ilgili değerlendirmelerinin yanı sıra Rusya'nın 2020 hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Medvedev, Rus hükümetine övgüde bulunarak hükümetlerinde iyi bir takım ruhu ve karşılıklı anlayış bulunduğunu söyledi. Rusya'nın en büyük sorunlarından olan sağlık sorunları ile ilgili de konuşan Medvedev, hükümetlerinin 2020 yılında en çok bu sorun üzerinde duracağını ve sağlık yatırımlarının arttırılacağını söyledi. Belarus'un kısmen karşı durduğu Rusya - Belarus entegrasyon anlaşması ile ilgili görüşlerini açıklayan Medvedev, Belarus tarafını rahatlatmaya çalışarak, "Burada korkacak bir konu yok. Kimsenin egemenliği tehdit altında değil. Bu sadece ülkelerimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için cesurca bir adım atılması gereken bir konu" dedi.

"Avrupa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Rusya'nın dış politikası ile ilgili de açıklamalarda bulunarak en net mesajını Avrupa ülkelerine verdi. Avrupa ile ticari hacimlerinin büyük olduğuna dikkat çeken Medvedev, "Batı tarafından Rusya'ya yaptırım uygulanmaya başlamadan önce ticaret hacmi 417 milyar dolardı. Bu yaptırımlardan sonra 250 milyar dolarlara geriledi. Avrupalılara hep söylüyorum. Bu paraların geri dönüşü yok. Bu kazançlar insanlarınızın refahı ve çalışması anlamına geliyor. Yine de bir şey kaybedilmiş değil ama Avrupalılar yarı yarıya ticari kazançtan mahrum edildi. Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi ikili bir yol üzerinde yürütmeye hazırız. Bu çok karmaşık bir durum değil" dedi.

Poroşenko barış karşıtıydı

Ukrayna ile Rusya arasında ilişkilerin gerildiği ve savaşın eşiğine geldiği dönem olan Petro Poroşenko dönemini eleştiren Medvedev, eski Ukrayna liderinin hiçbir zaman barıştan yana tavır almadığını aksine savaşın körüklenmesinde üst düzey rol aldığını ifade etti. Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy dönemine de değinen Medvedev, "Zelenskıy'nin Ukrayna toplumundan aldığı büyük bir destek var. O, Ukrayna halkına karşı sorumluluğunu anlamalıdır. Ukrayna'da bazı güçler var. Zelenskıy'i de Poroşenko'nun hikayesine benzer bir hikayeye çekmeye çalışıyorlar" diyerek Ukrayna liderini uyardı.

Kaynak: İHA