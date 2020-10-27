Rusya 4-2 Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde A Milli Kadınlar Futbol Takımımız Rusya ile karşılaşacak. Kadın A Milli Takımımız, 27 Ekim 2020 Salı günü Moskova’da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasının hazırlıklarını maçın oynanacağı Sapsan Arena’da yaptığı antrenmanla tamamladı. 27 Ekim Salı günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma sportstv'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Gülbin Hız, Yaşam Göksü, Didem Karagenç, Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Ece Türkoğlu, Ecem Cümert, İpek Kaya, Yağmur Uraz

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Kadın A Milli Takımı’nın Rusya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Gamze Nur Yaman (Zhılstroy-1)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş.), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Dilan Yeşim Taşkın (Sv Horn), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Gülbin Hız (Alg Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor), İpek Kaya (Stade Brestoıs 29), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen)

Orta Saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversıty), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Derya Arhan (Alg Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş A.Ş.), Ecem Cümert (Msv Duisburg)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş.), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

Kadın A Milli Takımı’ndan Moskova Büyükelçisi Samsar'a ziyaret

Kadın A Milli Takımı Heyeti, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ı ziyaret etti. Moskova Büyükelçiliğinde gerçekleşen nezaket ziyaretine Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Antrenör Begüm Üresin, Takım Kaptanı Didem Karagenç ve Kadın A Milli Takımı İdari işler Sorumlusu Kemal Eren Şenyaprak katıldı. Ziyarette Necla Güngör Kıragası, Büyükelçi Mehmet Samsar'a Kadın A Milli Takım forması, Takım Kaptanı Didem Karagenç de Kadın A Milli Takımı’nın imzaladığı formayı takdim etti.