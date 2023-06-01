Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat kurumlarının, Apple'a ait binlerce telefondan yürüttüğü casusluk operasyonunun açığa çıkarıldığını duyurdu.

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Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple'a ait binlerce telefon üzerinden yürütülen casusluk operasyonunu açığa çıkardı. FSB'nin yaptığı açıklamada, ABD istihbarat kurumlarının cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirdiği casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

FSB'nin verdiği bilgilere göre, Apple telefonlarında güvenlik açıklarından faydalanan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu virüsün binlerce Apple telefonuna bulaştığı iddia edildi. Açıklamada, Rusya, NATO üyeleri, eski Sovyetler Birliği ülkeleri, İsrail, Suriye ve Çin'deki yabancı diplomatların telefonlarının bu virüsle hedef alındığı belirtildi.

Rusya: ABD istihbaratının Apple üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunu açığa çıkardık

Ayrıca, açıklamada Apple'ın ABD istihbarat kurumlarıyla işbirliği yaptığı suçlaması da yer aldı. Rus istihbaratının elde ettiği bilgilere göre, Apple ile ABD istihbarat kurumları ve özellikle ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasında yakın bir işbirliği olduğu ortaya çıktı. Bu durum, Apple'ın kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini koruma politikasının gerçekle uyuşmadığını doğrulamaktadır.

Rusya: ABD istihbaratının Apple üzerinden yürüttüğü casusluk operasyonunu açığa çıkardık

Açıklamada, Apple'ın ABD istihbarat kurumlarına ve ABD vatandaşları dahil herkesin izlenmesi için geniş bir fırsat sunan bir şirket olduğu iddia edildi. Bu da Apple'ın iddia ettiği kullanıcı gizliliği politikasının gerçekleşmediğini göstermektedir.

KAYNAK: AA

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