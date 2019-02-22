Rusya: “ABD, Venezuelalı muhalifler için Avrupa’dan silah satın almayı planlıyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD'nin Venezuelalı muhalifler için Avrupa'dan silah satın almayı planladığını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova düzenlediği basın toplantısında Venezuela'da yaşanan yönetim krizi hakkında açıklamalarda bulundu. ABD'nin bölgedeki krize olan etkisine değinen Zakharova, "Elimizde ABD'li şirketlerin ve onların NATO müttefiklerinin, Venezuelalı muhaliflere verilmek üzere Doğu Avrupa'daki bir ülkeden çok sayıda silah satın almayı değerlendirdiğini gösteren bilgiler var" ifadelerini kullandı.

Zakharova "Bahsi geçen silahlar arasında ağır makineli tüfekler, el bombası fırlatıcıları, taşınabilir füze fırlatıcıları, hafif silahlar ve topçu sistemleri için mühimmat içereceği var. Bunlar ABD'nin insani yardım olarak göndermeyi planladığı şeyler" dedi.

Kaynak: İHA