Rusya açık açık ABD'yi suçladı: DEAŞ'ı bahane ediyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Volgograd'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mariya Zaharova burada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki eylemlerini değerlendirdi.

"ABD, SURİYE'DEN AYDA 30 MİLYON DOLARLIK KAÇAK PETROL ÇIKARIYOR"

ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin yasa dışı olduğuna işaret eden Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD, DEAŞ ile mücadele etmesini bahane ederek, Suriye'nin kuzey doğusunda petrol kaçakçılığı yapıyor. ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor."