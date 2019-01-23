Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Direktörü Korgeneral Sergey Solomatin, El Nusra'nın İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde yer alan Ebu Duhur ile Ebu Şarc yerleşimlerinde Suriye ordusuna saldırdığını ve bu konuda Türkiye'yi bilgilendirdiklerini açıkladı.

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