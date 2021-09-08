Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sırlar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

YEVGENİY ZİNİÇEV KİMDİR, NERELİ?

Yevgeny Zinichev, 18 Ağustos 1966'da Leningrad'da doğdu. 1984'ten 1986'ya kadar, liseden mezun olduktan sonra, Sovyet Donanmasının Kuzey Filosunda çağrı hizmetinde görev yaptı. Zinichev, St. Petersburg İşletme ve Hukuk Enstitüsü'nden mezun oldu ve iki fakülteden mezuniyet diploması aldı: ekonomi ve "finans ve kredi".

1987'den 1991'e kadar KGB subayıydı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi üyesiydi. Operasyon görevlisinden bölgesel yönetim başkanına kadar Rusya Federal Güvenlik Servisi Merkez Ofisinde çalıştı. 1991'den beri Federal Güvenlik Hizmetinde görev yaptı.

2006'dan 2015'e kadar Zinichev, Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin'e (2008-2012) birlikte iş gezilerinde eşlik ederek Rusya Federasyonu Başkanlık Güvenlik Servisi'nin kişisel güvenliğinde çalıştı. Arşiv fotoğraflarında ITAR-TASS, bu dönemde Putin'in yakın çevresinde her yerde "FSO memuru" veya "FSB memuru" olarak anıldı.



2012'den 2013'e kadar Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Askeri Akademisi'nde yeniden eğitim kursu aldı. 2014 yılında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2015'te Zinichev, bu görevdeki Alexander Kozlov'un yerini alarak Kaliningrad Oblastı'ndaki Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı olarak atandı.

Zinichev'in resmi biyografisi, 1987'den 2015'e kadar yetkilinin "devlet güvenlik kurumlarında çeşitli pozisyonlarda görev yaptığını" söylüyor. Ancak belirli hizmet yerleri belirtilmemiştir. 28 Temmuz 2016'da, 2016'daki en büyük personel rotasyonu çerçevesinde, Başkan Putin Zinichev'i Kaliningrad Oblastı Vali vekili olarak atadı. Selefi Nikolay Tsukanov, o sırada Kuzeybatı Federal Bölgesi'nde Başkan'ın Tam Yetkili Temsilcisi olarak atandı.

49 saniye süren ilk basın toplantısında öncelik, Kaliningrad Oblastı'na yatırım çekmek ve sosyo-ekonomik durumu istikrara kavuşturmaktı. 6 Ekim 2016'da, ailevi koşullar nedeniyle Kaliningrad bölgesinin valisi olarak görevinden istifa etti. Görevinde 70 gün çalıştı. Halefi Anton Alikhanov'du.

7 Ekim 2016'da Zinichev, Federal Güvenlik Servisi Direktör Yardımcısı olarak atandı. Aynı ay Korgeneral rütbesine layık görüldü. 17 Mayıs 2018'de Başbakan Medvedev, Vladimir Puchkov'un yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı başkanlığı görevine Zinichev'i aday gösterdi. Putin, başbakanın seçilmesini onayladı ve Zinichev'in Acil Durumlar Bakanı olduğu yeni bir kabineyi onayladı.

Putin'in 28 Mayıs 2018 tarihli kararnamesine göre Zinichev, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'ne dahil edildi. Aralık 2018'de Yevgeny Zinichev, Acil Durumlar Bakanı olarak Albay-General rütbesine terfi etti.

15 Ocak 2020'de, Başkan Vladimir Putin'in anayasada çeşitli değişiklikler önerdiği Federal Meclis'e Başkanlık Konuşması yapması üzerine kabinenin bir parçası olarak istifa etti. 21 Ocak 2020'de görevine iade edildi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Zinichev, evli ve bir oğlu, bir torunu ve iki torununun çocuğu vardır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev bugün ülkenin kuzeyindeki Norilsk kentinde düzenlenen bir tatbikatta bir insanın hayatını kurtarırken 55 yaşında hayatını kaybetti.