Rusya - Afrika Zirvesi büyük anlaşmalarla başladı

Rusya ile Afrika ülkeleri arasında ilişkilerin gelişmesi amacıyla düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinin ilk gününde önemli anlaşmalar yapıldı.

Rusya'nın Soçi kentinde dün başlayan Rusya - Afrika forumu, Afrika kıtasında bulunan 30'dan fazla ülkenin liderlerinin katılımıyla başladı. Forumun ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende açılış konuşması yaptı. Ardından Afrika ülkelerinden birçok liderle görüşmeler gerçekleştiren Putin, son olarak liderler için özel bir resepsiyon düzenledi.

Forumda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika ülkeleriyle ticaret hacmini 5 yılda 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Mevcut durumda, Afrika'ya 25 milyar dolar değerinde gıda ve 15 milyar dolar değerinde askeri teçhizat ihraç ediyoruz. Önümüzdeki 4 ila 5 yıl içerisinde, ticaret hacmimizi en az 2 katına çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Afrika'da ümit vaat eden pek çok potansiyel partnerimiz var" dedi.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde Afrika ülkelerinin 20 milyar dolar civarındaki borcunu sildiğini hatırlatan Putin, "Bu yalnızca cömertliğimizin değil, aynı zamanda faydacılığımızın da bir göstergesi. Zira pek çok Afrika ülkesi bu borçların faizlerini ödeyemeyecek durumda değildi" şeklinde konuştu.

Anlaşma haberleri arka arkaya geliyor

Rusya'nın büyük umutlarla düzenlediği forumun ilk gününde Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle silah anlaşmaları yaptığı öğrenildi. Resmi kanallardan doğrulanmayan fakat Rus basınının yetkililere dayandırdığı haberlerde, Afrika ülkesi Nijer'in Rusya'dan 12 adet Mi-35 helikopter aldığı belirtildi. Öte yandan, Kamerun'un Rusya'nın önemli hava savunma sistemlerinden olan Pantsir-S1 ile ilgilendiği, Nijerya'nın ise Rusya'nın en önemli savaş uçaklarından olan SU-57 tipi uçaklarıyla ilgilendiği öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise zirvenin ilk gününde Gine Bissau ve Zambiya ile vizelerin kaldırılmasına yönelik anlaşmalar, Kenya ve Güney Sudan ile ise Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları düzeyinde işbirliği anlaşmalarının yapıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA