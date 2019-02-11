Rusya, Arap astronotlarla anlaştı

Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirliği'nden astronotları uzay uçuş programlarına dahil edecek.

Rusya Federal Uzay İstasyanu Ajansı (Roskosmos) yetkilileri ile Arap yetkililer arasında Dubai'de bulunan Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'nde anlaşma yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin'den geldi.

Rogozin, "Yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı ve Arap astronotların uçuşlara hazırlık süreci Rusya'da gerçekleşecek" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'yle daha önce yapılan toplantılarda 2019'un Nisan ayında uzaya ortak bir uçuşun gerçekleştirileceği konuşulmuştu fakat Rusya Federasyonu'na ait "Sayuz-FG" roketlerinin 11 Ekim 2018'de infilak etmesi sonucu uzay programı ertelenmişti.

Kaynak: İHA