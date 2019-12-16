Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Suriye’de

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Suriye'ye geldi. Borisov'un 2 gün sürecek ziyaretinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ikili ilişkileri ve Rusya'ya kiralanan Tartus limanına ilişkin görüşüeceği belirtildi.

Rus medyasında yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Suriye'ye geldi. Başbakan Yardımcısı Borisov'un ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin 2 gün süreceği ve ikili ilişkilerin görüşüleceği belirtilirken; Suriye'nin Rusya'ya kiraladığı Tartus limanının işleyişi hakkında da konuşulacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA