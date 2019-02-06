Rusya Büyükelçiliğinden ’vize’ açıklaması

Rusya Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vize kararı ile ilgili, "Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır" açıklamasını yaptı.

Elçilikten yapılan açıklamada, "6 Şubat 2019 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye yönelik daha önce alınan vize rejimi alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılmasına dair bir kararname imzaladı. Rus ve Türk taraflarının tüm ilgili kurum ve şahıslarının kararname maddelerinin yürürlüğe girmesi hakkında bilgilendirilmesinin ayrıca yapılacağına dikkat çekmek isteriz. Bu ana dek yürürlükte olan hukuki normlar geçerliliğini korumaktadır" denildi.

Kaynak: İHA