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Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşının enjekte olanları 2 yıl boyunca virüsten koruyacağı iddia edildi.

Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Direktörü Alexander Gintsburg, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alarak yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı. Geçtiğimiz günlerde kendi sağlık ekibinin geliştirdiği aşının patentini alan Rusya, bu aşıyı enjekte olanların 2 yıl boyunca korunacağı iddiasında bulundu.

Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ

Alexander Gintsburg, açıklamasında 'en az 2 yıl' ifadesini kullanarak "Aşının etki dönemi ve koruyucu özellikleri en az 2 sene boyunca sürecek." dedi. Hafta başında Covid-19 aşısını tescilleten ilk ülke olan Rusya, aşı tamamlandığında sunulacağı ilk grubun sağlık çalışanları olduğunu açıklamıştı. 

Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak

 

AŞININ ADI SPUTNİK V

Rusya'nın bu hamlesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki yetkililer, Rusya tarafından piyasaya sürülecek aşının güvenliği ve yetkinliği konusunda şüpheleri olduğunu belirtişti. Aşının tescillenmesi üzerine Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “1957’de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi.” denildi.

Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak

"AŞININ SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZI UMUYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşıyla alakalı olarak yaptığı açıklamalarda, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi. Aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz. İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti. En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli" dedi.

Putin, İsteyen herkese aşı yapılabilmesi için bunun gerekli olduğunu kaydederek aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

Rusya: Covid-19 aşısı 2 yıl koruyacak



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