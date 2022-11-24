Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerini, egemenliğimizi, güvenliğimizi, refahımızı, ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınma görevlerini yeni bir düzeyde çözme yeteneğimizi belirleyecektir.” diye konuştu.

YAYINLAMA
Google News
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan kısıtlamalar arasında uluslararası ödemelerin de yer aldığını belirterek, “Şu anki uluslararası ödemeler sisteminin düzenlenmesi devletler ve finansal gruplardan oluşan dar bir kulübün kontrolü altında. Bu grup evrenin efendileridir ve tekelci bir şekilde her şeyi kontrol ediyorlar.” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Sberbank tarafından düzenlenen "Yapay zeka dünyasında seyahat" konulu uluslararası konferansta konuştu.

Yapay zeka alanındaki atılımların çok önemli olduğunu ve devletler arasındaki rekabet arttığına işaret eden Putin, “Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerini, egemenliğimizi, güvenliğimizi, refahımızı, ekonomik, endüstriyel ve sosyal kalkınma görevlerini yeni bir düzeyde çözme yeteneğimizi belirleyecektir.” diye konuştu.

Mevcut on yıla ilişkin hedeflerinin, yapay zekayı ekonominin her alanında uygulamak olduğunu anlatan Putin, “Yapay zeka, ekonominin tüm sektörlerini, sosyal alanı ve kamu yönetim sistemini kapsamalıdır. Bu planlanan yolun önemli bir bölümünü geçtik, yapay zekanın hızlı gelişimi için gerekli temeli oluşturduk.” dedi.

222bg.jpg

GAYRİ MEŞRU UYGULAMALARLA ÜZERİMİZE GELİYORLAR

Putin, uluslararası ödeme sistemleri üzerinden Rusya’ya kısıtlamalar getirildiğini belirterek, “Gayrimeşru kısıtlamaların uygulandığı günümüzde, saldırı alanlarından birisi de uluslararası ödemelerdir. Şu anki uluslararası ödemeler sisteminin düzenlenmesi devletler ve finansal gruplardan oluşan dar bir kulübün kontrolü altında. Bu grup evrenin efendileridir ve tekelci bir şekilde her şeyi kontrol ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Dijital para birimleri teknolojilerini temel alarak, yeni uluslararası ödeme sistemleri geliştirilebileceğini vurgulayan Putin, “Katılımcılar için tamamen güvenli ve daha da önemlisi bankalardan, üçüncü taraf müdahalesinden bağımsız yeni bir uluslararası ödeme sistemi oluşturmak mümkün.” değerlendirmesini yaptı.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakanı Kirişci, Dünyanın hiçbir yerinde tarım 8-5 mesaisi yapılacak bir alan değildir
Bakanı Kirişci, Dünyanın hiçbir yerinde tarım 8-5 mesaisi yapılacak bir alan değildir
Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviye demir attı, Ethereum yükseldi! İşte alt coinlerdeki son durum...
Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviye demir attı, Ethereum yükseldi! İşte alt coinlerdeki son durum...
Çalışanların gözü 2023 yılı asgari ücretinde! 4 farklı zam oranı masada: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Çalışanların gözü 2023 yılı asgari ücretinde! 4 farklı zam oranı masada: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son Haberler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Rusya Devlet Başkanı Putin: Elde edeceğimiz sonuçlar, Rusya'nın dünyadaki yerine belli edecek
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
Kadınlar gibi dans ettirip, eğleniyorlar! Erkek çocuklarına yapılan insanlık dışı eziyet "Bacha Bazi" hakkında bilinmeyenler
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
İbrahim Kalın'dan Öğretmenler Günü'nde duygulandıran paylaşım! Şehit öğretmenler anısına Mağusa Limanı şarkısını seslendirdi!
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
Engelliler Günü'nde engelliler izinli mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi?
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
İslam Memiş'ten gram altın için dikkat çeken tahmin! Dolar'a yatırım yapanları üstüne basa basa uyardı: "Dolar'ı olanlar dikkat etsin"
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler kritik saate çevrildi: İşte öngörülen faiz kararı...
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler kritik saate çevrildi: İşte öngörülen faiz kararı...
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye indi
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
ÖTV matrahı sonrası araç fiyatları belli oldu! İşte marka marka model fiyat listesi...
ÖTV matrahı sonrası araç fiyatları belli oldu! İşte marka marka model fiyat listesi...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var