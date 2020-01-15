Rusya Devlet Başkanı Putin resmen o ismi işaret etti

Kremlin Basın Servisinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği bildirildi.

Açıklamada Mihail Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine de yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu yapılan açıklamada kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin’e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

MİHAİL MİŞUSTİN KİMDİR?

Mihail Mişustin, 53 yaşındadır. 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.

Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif etti, konuya ilişkin yapılan açıklamada Mihail Mişustin’in görevi kabul ettiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu. Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.