Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 generali görevden aldı
Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik görevinde bulunan 5 generali görevden aldı.
Çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik görevinde bulunan 5 generali Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevden aldı.
BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, Rusya'nın farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
Generallerin neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT