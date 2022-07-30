Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şoke eden iddia! Türkiye hava sahasını kullanıp Suriye'ye kaçacak

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Binlerce sivil ve askerin hayatını kaybettiği savaş, iki ülkenin dünyada tahıl ihraç eden ülkeler olması nedeniyle her ülkeyi etkilerken Rusya'da çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in , Ukrayna'ya yönelik işgalde başarısız olması durumunda ülkeden kaçabileceği öne sürüldü. Putin'in tahliye planı hakkında hazırlanan raporda "ülkede keskin bir ruh hali değişikliği olasılığının farkında" olduğu için bunu yapabileceği ifadesi yer aldı.

GECE BOYUNCA ŞİDDETLİ MİDE BULANTISI YAŞADI İDDİASI

Ayrıca General SVR'nin Telegram kanalı geçtiğimiz günlerde 69 yaşındaki Putin gece boyunca "şiddetli mide bulantısı" yaşadığını ve doktorların üç saattir yatağının yanında olduğunu bildirdi.

Bir raporda ise "Putin'in kendisi ve çevresi, Rusya'dan tahliye için planlar hazırladığı" iddia edildi.

TÜRKİYE HAVA SAHASINI KULLANACAK İDDİASI

İddia edilen tahliye planına göre Putin'in Suriye'ye gitmeyi amaçladığı, bu ülkeye geçerken de Türkiye'nin hava sahasını kullanacak.