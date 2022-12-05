Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den LGBTİQ+ hamlesi! Eşcinselliğin her türlü ifadesini yasakladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "LGBTİQ+ propagandası" olarak adlandırdığı içeriklere yönelik kısıtlamalarını genişleten ve Rusya'da LGBTİQ+ davranış veya yaşam tarzının kamuya açık her türlü ifadesini yasaklayan yasayı imzaladı.

"LGBT propagandası" olarak nitelendirilecek eylemlerin karar verilmesine dair Rusya'nın yorumunu genişleten yeni yasa uyarınca, eşcinselliği kamusal alanda, internette ya da filmlerde, kitaplarda veya reklamlarda teşvik etme girişimi olarak kabul edilen herhangi bir eylem veya herhangi bir bilginin yayılması ağır para cezasıyla sonuçlanacak.

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AMAÇ, YAŞAM TARZLARINI KAMUSAL YAŞAMIN TAMAMEN DIŞINA İTMEK

LGBTİQ, pedofili ve cinsiyet uyumu "propaganda"sını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

Hak örgütleri ise yeni yasanın lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüeller tarafından uygulanan sözde "geleneksel olmayan" yaşam tarzlarını kamusal yaşamın tamamen dışına itmeyi amaçladığını söylüyor. (AA)