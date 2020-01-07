RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Özel bir uçakla saat 21.00'da Moskova'dan İstanbul'a gelen Lavrov İstanbul Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bakan Lavrov daha sonra apronda bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Lavrov'un uçağından görüntüler

-Araç konvoyunun çıkışı

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA